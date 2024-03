Incidente a Calata Capodichino, colpito dal bus mentre esce dall’auto: gravemente ferito alla mano Un automobilista è stato colpito da un autobus in transito a Napoli; sarebbe uscito all’improvviso dall’automobile parcheggiata in seconda fila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un automobilista è rimasto ferito gravemente alla mano nella tarda mattinata di oggi, 12 marzo, lungo via Calata Capodichino, nella periferia Nord di Napoli: secondo alcune testimonianze raccolte da Fanpage.it l'uomo stava per scendere da un'automobile parcheggiata in seconda fila proprio mentre stava arrivando l'autobus della linea 184 dell'Anm; l'urto ha spinto la portiera che, richiudendosi, ha colpito con violenza la mano; un dito sarebbe stato tranciato.

L'incidente è avvenuto poco prima della chiesa di Nostra Signora di Lourdes; erano le 12.25, momento in cui il traffico era congestionato anche per via dell'uscita dalle scuole. Dopo l'impatto l'autista del mezzo si è fermato e ha prestato i primi soccorsi all'uomo, per poi allertare il 118 e spostare il veicolo in modo da far defluire il traffico.