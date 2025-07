Incidente a Caivano, Aniello Savarese muore a 45 anni in sella alla sua moto

Aniello Savarese

Tragico incidente questa mattina sulla Strada Statale Sannitica in direzione di Caivano: Aniello Savarese, 45 anni, è morto a causa dello scontro con un'autovettura che procedeva in senso opposto. L'impatto è avvenuto all'altezza della zona Asi, in località Pascarola: ancora tutta da accertare la dinamica, carabinieri di Caivano a lavoro sulla ricostruzione del tutto: alla guida dell'automobile, un operaio di 49 anni. Nulla da fare per Aniello Savarese, finito a terra con la sua moto dopo l'impatto.