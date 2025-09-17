napoli
Incendio sull’Autostrada Napoli-Salerno: colonna di fumo tra Portici e San Giorgio a Cremano

Incendio sull’autostrada A3 Napoli-Salerno: a fuoco un’auto. Sul posto i pompieri.
A cura di Pierluigi Frattasi
Incendio sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno oggi, mercoledì 17 settembre: a fuoco un'automobile che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Una grossa colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile per diversi chilometri. Il rogo, secondo quanto apprende Fanpage.it, sarebbe scoppiato nel tratto autostradale tra Portici e San Giorgio a Cremano, nella periferia est del capoluogo. Non ci sarebbero stati feriti, né persone coinvolte, per fortuna.

Sul posto sono intervenuti per lo spegnimento i vigili del fuoco del Comando di Napoli, guidati dal comandante Giuseppe Paduano, con la squadra 19/b del Distaccamento di Torre del Greco capitanata dal Caposquadra Gennaro Celardo. Le fiamme in poco tempo sono state domate.

