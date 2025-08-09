Incendio sul Vesuvio, la Protezione Civile chiede l’Esercito: “Situazione critica”

Foto Antonello Sannino

Chiesto l'invio dell'Esercito per l'incendio che da due giorni sta devastando il Vesuvio. Le fiamme sono scoppiate ieri pomeriggio, come riportato da Fanpage.it, nella zona del Monte Somma, in corrispondenza di Terzigno, devastando ettari di vegetazione di macchia mediterranea nel Parco Nazionale del Vesuvio, che è anche una importante meta per i turisti e gli escursionisti che visitano il Gran Cono. Una enorme colonna di fumo si è levata in cielo sulla città di Napoli, tanto da ricordare l'antico pennacchio del Vesuvio, quando il vulcano fumava ancora. Per la Protezione Civile della Regione Campania, la "situazione è critica". Al momento, per estinguere l'incendio sono in campo 6 canadair dei vigili del fuoco e 4 elicotteri regionali, oltre a numerose squadre di volontari. Ma non basta. La Protezione Civile, infatti, come detto, ha chiesto anche l'aiuto dell'Esercito Italiano.

La Protezione Civile: "Situazione critica sul Vesuvio"

"Resta critica la situazione sul Vesuvio". Lo comunica la Protezione Civile della Regione Campania che ha provveduto a richiedere, all’interno del Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura, l’invio dell’Esercito per supportare le attività relative al presidio delle strade e alla realizzazione di piste di accesso nonché al rifornimento di acqua con le autobotti.

Al momento, il Dipartimento Nazionale ha inviato altri due canadair della flotta di Stato, che si sono aggiunti ai 4 già presenti e ai 4 elicotteri regionali. Complessivamente, stanno operando nell’area vesuviana 10 mezzi aerei. A rendere ancora più complessa la gestione della situazione, le condizioni meteo sfavorevoli per l'aumento delle temperature: il Centro Funzionale della Regione ha infatti emanato un avviso per ondate di calore.

I vigili del fuoco sono al lavoro con 6 squadre, tra cui rinforzi giunti dai comandi di Salerno e Benevento. Al momento, non sono stati segnalati feriti o abitazioni coinvolte.

Incendi anche nel Salernitano e nel Sannio

Contemporaneamente all’incendio di Terzigno, in Campania, da questa mattina, la Protezione civile regionale sta intervenendo nello spegnimento di altri due incendi: a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove è presente un elicottero della flotta regionale e a Frasso Telesino, in provincia di Benevento, dove è attivo un altro mezzo aereo della Regione.Nella sola giornata di ieri, in Campania, si sono registrati oltre 50 incendi.[Aggiornamento del 9 agosto 2025 ore 11.45]

Gli abitanti del Vesuvio convocano assemblea

Gli abitanti dei comuni del Parco nazionale del Vesuvio hanno convocato una assemblea pubblica che si terrà oggi, sabato 9 agosto, a Boscoreale, in piazza Vargas, alle ore 19. "Dopo otto anni – scrivono in una nota – il Parco Nazionale del Vesuvio è nuovamente e drammaticamente sotto attacco. Pochi giorni fa, un enorme incendio si è sviluppato in capannoni adibiti a deposito di indumenti usati in piena zona abitata tra Pompei, Boscoreale e Scafati. In questi anni, molteplici sono stati i roghi, grandi e piccoli, che hanno interessato tutto il territorio vesuviano così come le zone circostanti. Le nostre esistenze sono nelle mani di chi sta devastando la nostra terra, abbiamo quindi la necessità di chiedere quali e di chi sono le responsabilità di ciò che accade, oggi come ieri".

E concludono: