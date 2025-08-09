Incendio sul Vesuvio, fiamme ancora alte: anche oggi proseguono le operazioni di spegnimento

È ancora in corso, da ieri, il vasto incendio sul Vesuvio. Le operazioni di spegnimento sono riprese questa mattina ed è stato attivato un tavolo in prefettura a Napoli.

Sono ricominciate questa mattina alle 5,20 le operazioni di spegnimento del vasto incendio che dal pomeriggio di ieri, venerdì 8 agosto, ha interessato il versante il versante del Monte Somma del Parco Nazionale del Vesuvio, colpendo in particolare i comuni di Terzigno e Ottaviano e visibile anche da Napoli. I mezzi aerei hanno però dovuto aspettare almeno le 6 per potersi rialzare in volo e tentare di domare le fiamme. Intanto la colonna di fumo continua a essere visibile da molti punti del golfo.

Riprese le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Vesuvio

Sono ben 8 i mezzi aerei che da questa mattina sono nuovamente tornati a sorvolare il Parco Nazionale del Vesuvio per spegnere l'incendio che è partito nella giornata di ieri da boschi di Terzigno e, complice anche il forte vento e le temperature elevate, ha raggiunto in poco tempo quota 1.050 metri. Immediatamente è stato attivato un tavolo in prefettura a Napoli, per coordinare e fronteggiare l'emergenza, e una cabina di comando al campo sportivo di Terzigno da cui è possibile seguire lo sviluppo dei soccorsi in tempo reale.

I quattro elicotteri dell'antincendio regionale e richiesti al Dipartimento nazionale della Protezione civile e 4 canadair della flotta nazionale stanno tentando di spegnere le fiamme da più fronti, in modo tale da circoscrivere sempre di più l'incendio. Intanto oltre cento persone, fra Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e operatori della Sma Campania, stanno portando avanti le operazioni d'emergenza via terra.

Leggi anche Il grosso incendio sul Vesuvio prosegue e si estende: fiamme alte visibili anche a Napoli

Il presidente del Parco: "Preoccupati per l'evolversi della situazione"

Al tavolo in Prefettura partecipa anche il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, che alla stampa ha dichiarato: "Siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione e il nostro pensiero va alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla sicurezza di chi vive e lavora intorno al vulcano". Il rischio, infatti, è che l'incendio possa aver compromesso la flora locale.