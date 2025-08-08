napoli
Grosso incendio sul Vesuvio, a fuoco il Monte Somma: nube di fumo su Napoli

Grosso incendio sul Vesuvio, sul lato di Monte Somma. In azione diverse squadre dei vigili del fuoco.
A cura di Pierluigi Frattasi
Un grosso incendio è scoppiato sul Vesuvio nel pomeriggio di oggi. A bruciare il versante del vulcano che dà verso Sud, nella zona del Monte Somma. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo sulla città di Napoli, visibile a molti chilometri di distanza. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Napoli, guidate dal Comandante Giuseppe Paduano.

