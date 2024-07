video suggerito

Incendio sul Vesuvio, Canadair ancora in azione: ci sono due focolai Al rogo di Torre del Greco si è aggiunto un nuovo focolaio, di dimensioni più contenute, nel comune di Terzigno. Canadair ancora al lavoro.

A cura di Redazione Napoli

Oggi di buon mattino uno degli aerei Canadair della flotta dei Vigili del fuoco è decollato da Capodichino e ha ricominciato a ruotare intorno all'area dell'incendio che dall'altroieri divora la macchia mediterranea sul lato Occidentale del Vesuvio, zona Torre del Greco. Lunedì il primo focolaio doloso, l'arresto di un piromane che dava fuoco a sterpaglie, ieri a causa del vento da Sud-Est l'incendio ha ripreso vigore e si è anzi esteso, rendendo necessario l'intervento di elicotteri ed aerei cisterna. Sgomberati due immobili in via Boccea a Torre del Greco, a scopo precauzionale, la puzza di bruciato ha ammorbato tutto il Vesuviano, il fumo visibile anche dal Lungomare di Napoli.

Ieri sera, l'ultimo aggiornamento del prefetto di Napoli, Michele di Bari riferiva che al rogo in località Cappella Bianchini nel comune di Torre del Greco, si era aggiunto altro focolaio, di dimensioni più contenute, nel comune di Terzigno in prossimità del cimitero di Boscoreale, un altro nel comune di Ercolano in località San Vito.

Ieri sera sullo scenario 3 mezzi aerei nazionali (2 Canadair ed un elicottero Erickson S-64F Skycrane) e 2 elicotteri regionali, oltre alle squadre che operano in loco, 4 dei Vigili del fuoco ed 11 della società regionale SMA e dei volontari della protezione civile regionale, ognuna delle quali dotata di propria autocisterna. Su disposizione del Prefetto, le Forze dell’ ordine, con il concorso della polizia locale, stanno provvedendo a cinturare l’area interessata.