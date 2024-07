Grosso incendio sul Vesuvio: colonna di fumo visibile anche da Napoli Due incendi si sono sviluppati in pochi minuti sulle pendici del Vesuvio: colonna di fumo visibile dal capoluogo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il secondo incendio di oggi sul Vesuvio

Due nuovi incendi sono divampati oggi, martedì 30 luglio, sul Vesuvio. Copiose colonne di fumo si sono levate, nella tarda mattinata di oggi, a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, dalle pendici del Vesuvio: il fumo è visibile anche a Napoli, dove, a causa del vento che spinge da Sud-Est, in queste ore – poco dopo le 14 – sta arrivando anche l'odore acre di bruciato che contraddistingue tutti i roghi.

Non è ancora nota l'entità degli incendi che, ad ogni modo, a giudicare dalle copiose colonne di fumo – una bianca, l'altra invece decisamente più scura – dovrebbero essere abbastanza estesi, così come non sono noti con precisione le località dei roghi e la natura degli elementi avvolti dalle fiamme.

Il primo rogo si è estinto abbastanza velocemente e, al momento, non ve ne sono quasi più tracce. Molto più esteso, invece, il secondo incendio, che invece come detto è contraddistinto da una nuvola nera. Questo secondo rogo, ancora in corso, dovrebbe essere divampato nella zona tra Torre del Greco ed Ercolano.

Il primo incendio odierno sul Vesuvio

Come detto, già ieri un incendio aveva colpito il Vesuvio. Nella mattinata di ieri, lunedì 29 luglio, infatti, un rogo ha interessato un'area boschiva in località Fosso Bianco a Torre del Greco: a bruciare sterpagli e macchia mediterranea. Il rogo è stato estinto dagli elicotteri della Protezione Civile, mentre i carabinieri forestali, grazie a una celere attività investigativa, hanno identificato colui che ha appiccato il fuoco, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e ha ricevuto una multa da 10mila euro.