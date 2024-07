Incendio sul Vesuvio, a fuoco macchia mediterranea e sterpaglie

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Incendio sul Vesuvio, nell'area afferente il comune di Torre del Greco, località Fosso Bianco, lì dove c'è un percorso verso il cratere del vulcano amato dai ciclisti in mountain bike. Poco fa i carabinieri torresi sono intervenuti per il rogo. Le cause sono in corso di accertamento, l'area dell'incendio si inscrive all'interno del parco nazionale del Vesuvio.

Le fiamme stanno interessando la macchia mediterranea presente e diverse sterpaglie. Sono in corso le operazioni di spegnimento con gli elicotteri della Protezione Civile nazionale e della Protezione civile della Regione Campania.