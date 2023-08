Incendio nella pizzeria del Casertano, i locali devastati dalle fiamme A fuoco una pizzeria in via SP 270, all’inizio della strada via santa Cristina, nel comune di Formicola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio in una pizzeria del Casertano nella tarda serata di ieri. Le fiamme hanno devastato i locali dell'esercizio commerciale. A fuoco un ristorante che si trova in via SP 270, all'inizio della strada via santa Cristina, nel comune di Formicola. Sul posto, attorno alle ore 19,00, sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra inviata dal Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando. Fortunatamente non risultano intossicati o feriti. Mentre si registrano danni ad oggetti e suppellettili.

La pizzeria invasa da fiamme e fumo

Ancora da chiarire l'origine dell'incendio, sulla quale ci saranno gli accertamenti tecnici di rito. I pompieri erano stati allertati per un incendio sviluppatosi all'interno di un esercizio commerciale di ristorazione. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato i vari ambienti del locale completamente invasi dalle fiamme e dal fumo.

A quel punto, sono iniziate subito le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco si sono messi immediatamente all'opera per domare le fiamme, impedendo che queste ultime potessero propagarsi anche alle abitazioni circostanti. In supporto alla squadra sono intervenute anche un'autobotte ed un'autoscala dei vigili del fuoco, inviate sempre dalla sede centrale del Comando di Caserta. In poco tempo, i pompieri sono riusciti a spegnere il rogo ed hanno proceduto alle operazioni per la messa in sicurezza del luogo. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati, come detto, solo tanto spavento per quello che era accaduto. L'incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio, un orario di solito precedente di poco all'apertura al pubblico dei locali di ristorazione.