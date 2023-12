Incendio nella pizzeria dei Fratelli Cuorvo a Pomigliano d’Arco, arrivano i pompieri L’incendio nella nota pizzeria nella notte. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Indagano i carabinieri.

Danneggiato dalle fiamme il noto ristorante-pizzeria dei Fratelli Cuorvo a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. L'incendio si è sviluppato nella notte di ieri, lunedì 4 dicembre 2023, nei locali di via Roma del Comune vesuviano. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della sezione radiomobile, allertati da una segnalazione al 112, e i vigili del fuoco, che si sono immediatamente messi all'opera per domare il rogo. Non sono chiare le origini dell'incendio, sulle quali i pompieri stanno conducendo accertamenti e che saranno oggetto della loro relazione. Sono in corso anche le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione. Non è escluso che possano essere analizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Incendio in pizzeria a Pomigliano nella notte

L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiato attorno alle ore 5,00 di ieri mattina. Per fortuna, l'intervento immediato dei vigili del fuoco è riuscito a scongiurare che il rogo potesse estendersi e provocare danni ingenti. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo, evitando che queste potessero toccare anche altri immobili. L'episodio ha scosso tutta la comunità di Pomigliano, dove la pizzeria dei Fratelli Cuorvo è molto nota ed apprezzata per la qualità della cucina e la professionalità di titolari e dipendenti. L'obiettivo degli imprenditori è tornare ad aprire nel più breve tempo possibile, non appena sarà risistemato tutto il locale. Il ristorante dovrebbe essere riaperto già oggi, martedì 5 dicembre 2023.