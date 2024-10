Incendio nel parcheggio al Teatro San Ferdinando di Napoli, 9 auto distrutte dalle fiamme

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato nel parcheggio adiacente al Teatro San Ferdinando di Napoli questa mattina, a quanto apprende Fanpage.it. Nel rogo sono state distrutte dalle fiamme 9 auto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che si sono portati sul posto con due squadre, una dalla sede centrale, l'altra dal centro storico, con autobotti. I pompieri sono riusciti a domare l'incendio. Per fortuna, non. si registrano feriti. Solo danni alle cose.

A fuoco un parcheggio in piazza Eduardo De Filippo

Il parcheggio si trova in uno spazio all'aperto ubicato a lato di piazza Eduardo De Filippo, dove affaccia il Teatro Sa Ferdinando. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.

La dinamica dell'incendio al parcheggio

Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito inizialmente da una vettura attorno alla mezzanotte, sembrerebbe in maniera accidentale, e avrebbe quindi coinvolto altre due autovetture vicine. Le fiamme si sarebbero poi propagate ad altre auto, danneggiandone altre sei. Sul posto è intervenuta la squadra 1/B della sede centrale dei vigili del fuoco, insieme ad un autobotte. I pompieri sono riusciti poi a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Solo i successivi accertamenti tecnici dei vigili del fuoco potranno chiarire definitivamente cosa sia successo. Sembrerebbe esclusa, ad ogni modo, come detto, l'origine dolosa. Mentre è accreditata la pista dell'incidente.