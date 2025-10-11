Incendio nel palazzo a Villaricca, anziana disabile salvata dai carabinieri

L’intervento dei carabinieri a Villaricca (Napoli)

Gli altri condomini erano già tutti usciti, si erano precipitati fuori quando si erano accorti dell'incendio. Ma lei, 80 anni, incapace di deambulare, era rimasta dentro, intrappolata. Il palazzo si riempiva di fumo, era chiaro che ogni minuto fosse prezioso. E così, mentre i Vigili del Fuoco stavano arrivando, i carabinieri hanno deciso di intervenire: sono entrati nell'edificio, hanno individuato l'appartamento e l'hanno portata fuori a braccia.

È successo ieri a Villaricca, cittadina della provincia nord di Napoli. I militari dell'Arma della Compagnia di Marano sono arrivati sul posto, al civico 32 di via Filippo Turati, indirizzati dalla centrale operativa del 112. In pochi minuti hanno raggiunto l'edificio e hanno avviato la messa in sicurezza dell'area; hanno fatto allontanare tutti i residenti del palazzo ma, quando li hanno contati, hanno capito che mancava una persona. Si trattava di una donna anziana, che viveva da sola in un appartamento al primo piano, già avvolto dal fumo. Si era anche lei accorta di quello che stava accadendo ma, non potendo camminare, era imprigionata nella sua abitazione.

Con il fumo che già si era fatto strada invadendo il primo piano dell'edificio, la donna rischiava di morire soffocata. Così i carabinieri sono entrati nel palazzo e hanno raggiunto l'abitazione; l'anziana era nella camera da letto, l'hanno presa in braccio e portata fuori. Pochi minuti dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio riportando la situazione sotto controllo, e i sanitari del 118, che si sono occupati delle prime cure alla donna, spaventata ma incolume.