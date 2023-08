A fuoco i condizionatori del ristorante Tandem, incendio nel centro storico di Napoli Un incendio ha danneggiato i motori dei condizionatori del ristorante Tandem e dell’associazione Museo Divino, nel centro di Napoli; indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Un incendio ha danneggiato questa notte i condizionatori esterni del ristorante Tandem e dell'associazione Museo Divino, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro di Napoli; le cause sono in via di accertamento, ma tra le ipotesi ritenute al momento maggiormente verosimili c'è quella dolosa.

L'intervento intorno alle 2 di stanotte, 21 agosto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Centro, che hanno avviato le indagini per chiarire la matrice e individuare gli eventuali responsabili. Il fuoco, che sarebbe partito proprio dai motori dell'impianto di condizionamento, ha danneggiato anche un contatore del gas. Accertamenti sono in corso anche sulle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, installate nella zona, le cui registrazioni potrebbero contenere elementi utili per la ricostruzione dell'episodio.