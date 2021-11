Incendio in un’azienda agricola a Pontelatone (Caserta): animali morti carbonizzati Le fiamme sono divampate all’alba di oggi, 3 novembre, in un’azienda agricola che sorge in località Monaco: interessate dall’incendio, da quanto sembrerebbe, alcune balle di fieno. Sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere l’incendio, che tuttavia non è ancora stato domato.

A cura di Valerio Papadia

Paura all'alba di oggi, mercoledì 3 novembre, a Pontelatone, nella provincia di Caserta: intorno alle 4 di questa mattina, infatti, un vasto incendio ha interessato un'azienda agricola che sorge in via Madonna delle Grazie, in località Monaco. Da quanto si apprende, ad andare a fuoco sono state alcune balle di fieno ospitate in un capannone, all'interno del quale si trovavano anche numerosi animali, alcuni dei quali, purtroppo, sono stati trovati morti, carbonizzati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta con due squadre, nonché due autobotti provenienti da Caserta e Aversa: i pompieri sono riusciti per fortuna a circoscrivere l'incendio, che tuttavia non è però ancora stato domato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Capua, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per stabilire le esatte cause dell'incendio, che sono ancora sconosciute: non si esclude, al momento, nessuna ipotesi.

