Incendio in una casa ad Anacapri, feriti nonna e nipote: sono gravi Gravemente feriti una donna di 81 anni e il nipote adolescente. I due sono stati trasferiti in elicottero in ospedale a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio in una casa privata nel Comune di Anacapri, sull'Isola di Capri, ieri sera. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimasti gravemente feriti una nonna di 81 anni e suo nipote di 15 anni, che erano presenti nell'abitazione quando sono divampate le fiamme. Il rogo è scoppiato in un appartamento di via Migliara, nel Comune di Anacapri che si trova sull'Isola azzurra. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, allertati da una chiamata, che si sono messi subito all'opera per domare le fiamme e estrarre i due feriti dall'appartamento. La nonna e il nipote sono stati poi trasferiti a Napoli grazie all'intervento dell'ambulanza dell'elisoccorso.

I feriti trasportati a Napoli in eliambulanza

Ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sembra che le fiamme possano essere partite da una fuga di gas che avrebbe causato una fiammata dando poi vita al rogo. Le fiamme si sarebbero sprigionate in una piccola casetta che è adiacente all'abiazione principale. Ma solo ulteriori esami potranno accertare quanto effettivamente accaduto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti subito anche la Polizia di Stato e il personale sanitario del 118che hanno prestato i primi soccorsi. I due feriti sono stati trasportati presso l'ospedale Capilupi di Capri e poi trasferiti nella notte a Napoli in elisoccorso. Il più grave sarebbe il ragazzo, con ustioni al volto e problemi dovuti alle inalazioni dei fumi. L'anziana donna, invece, secondo quanto riferito, avrebbe avuto una profonda crisi respiratoria.

Solo l'11 dicembre scorso, un altro incendio scoppiato in quel caso a Battipaglia, aveva portato alla morte di una donna di 65 anni, rimasta intrappolata tra le fiamme nella sua abitazione. La donna era a letto da sola a casa perché reduce dai postumi di un malore, quando sono divampate le fiamme. L'episodio accaduto attorno alle 19 di sabato 11 dicembre, su via Buozzi, nel pieno centro di Battipaglia.