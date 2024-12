video suggerito

Incendio in un sito di stocaggio di rifiuti a Salerno: fiamme distruggono due capannoni L'incendio ha distrutto due capannoni, le fiamme partite dalla frazione organica: diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fiamme nella notte all'interno di uno sito di stoccaggio dei rifiuti a Salerno: due i capannoni coinvolti nell'incendio. Danni ancora da quantificare, soprattutto ambientali, mentre sono ancora tutte da accertare le cause che hanno innescato le fiamme, scoppiate a quanto pare nella frazione organica dell'immondizia stoccata nel sito. Non ci sono feriti, vigili del fuoco ancora al lavoro per domare le fiamme, forze dell'ordine sul posto per gli accertamenti del caso.

Al momento, quello che appare certo è che le fiamme siano divampate nella zona riservata alla frazione organica dell'immondizia stoccata all'interno del sito, gestito dalla società Salerno Pulita. Incendio che ha coinvolto due capannoni che sono collassati per i danni riportati. Nonostante la pioggia e il vento che da questa notte stanno flagellando la zona (e in generale l'intera regione), le fiamme sono apparse subito molto consistenti. Per domare le fiamme sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco da Salerno, Mercato San Severino, Eboli e Giffoni, con due autobotti ed un carro aria per dare il cambio alle bombole necessarie ai caschi gialli per entrare nei capannoni in fiamme. Non ci sono feriti, mentre si indaga per capire come si sia sviluppato l'incendio. Nessuna pista è al momento esclusa da parte degli inquirenti. Una volta domate le fiamme si potrà anche quantificare l'eventuale danno ambientale per la zona: fondamentale capire quale tipo di rifiuti, a parte l'organico, sia andato in fumo nell'incendio. Due, invece, i capannoni già distrutti dalla furia delle fiamme, che sembrerebbero essersi sviluppate in pochissimo tempo.