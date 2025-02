video suggerito

Incendio in un condominio a Campagna, nel Salernitano: cinque persone in ospedale Fiamme in un condominio di Campagna, in provincia di Salerno: cinque le persone in ospedale, intossicate dal fumo dell'incendio. Forze dell'ordine sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Grosso incendio in un condominio di Campagna, in provincia di Salerno. Cinque le persone in ospedale, sul posto vigili del fuoco per domare le fiamme. Ad andare in fumo un condominio di via Novara al Quadrivio di Campagna. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Eboli, Oliveto Citra e Salerno. A coordinare i soccorsi, portati dal Vopi di Eboli, Campagna, Serre e Capaccio, tutti sul posto con le proprie ambulanze, ci sono le forze dell'ordine. I cinque feriti sarebbero persone che sono rimaste intossicate dai fumi sprigionati dall'incendio. Ancora tutta da accertare l'esatta dinamica dell'incendio: ancora sul posto i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme, e solo dopo si potrà procedere ai rilievi necessari per chiarire il tutto.