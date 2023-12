Incendio in un capannone pieno di scarpe a Marcianise: fumo sulla città del Casertano Il rogo si è sviluppato nella notte nella zona industriale di Marcianise, nella provincia di Caserta. Sul posto i vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere e a domare l’incendio.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura questa notte a Marcianise, nella provincia di Caserta: un grosso incendio si è sviluppato, intorno all'una, in un capannone del Polo Ingrosso Calzature che sorge nella Zona Industriale Nord della città, in prossimità del casello autostradale di Caserta Sud.

Nella fattispecie, le fiamme hanno avviluppato un box di circa 40 metri quadri, contenente parti di scarpe, che sorge all'interno del capannone: sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco della Squadra di Marcianise, oltre che una squadra, un'autoscala e un'autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Caserta.

Grazie al loro tempestivo intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando che potesse propagarsi all'intero capannone, e sono riusciti a domare le fiamme: non sono ancora note le cause che hanno generato il rogo e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. Dall'incendio si è comunque sviluppata una nube di fumo che ha interessato tutta l'area circostante.