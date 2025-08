Incendio in un appartamento a Pontecagnano, intossicati alcuni vicini: ferito un pompiere

Incendio in un appartamento a Pontecagnano Faiano (Salerno). Alcuni vicini sono rimasti intossicati e un vigile del fuoco è rimasto ferito. Indagini in corso per comprendere le origini del rogo.

Alle 3.30 della notte scorsa si è verificato un incendio in un appartamento che si trova in via Verdi a Pontecagnano Faiano, comune che si trova in provincia di Salerno. Nell'abitazione, per cause ancora da accertare, è divampato un rogo. Fortunatamente le persone che vivevano all'interno, una coppia e i figli, non c'erano al momento dei fatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Tanta paura soprattutto per la presenza di una bombola del gas sul terrazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del Vopi. Durante l'azione dei pompieri, uno di loro si è ferito alla mano. Inoltre diversi vicini sono rimasti intossicati a causa del fumo. Nessuno avrebbe riportato gravi ferite né tanto meno si sono registrati morti. La nottata è stata molto caotica. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme soltanto alle 6 del mattino.

Una notte quindi insonne, ma fortunatamente senza conseguenze troppo gravi per la vita delle persone. Ovviamente sono stati messi i sigilli all'abitazione, dalla quale è partito tutto. Anche l'appartamento sotto è risultato inagibile. I residenti, per evidenti ragioni di sicurezza, sono stati quindi evacuati. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattato di un malfunzionamento o qualche altro guasto elettrico.