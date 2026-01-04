Incendio in discoteca nel Salernitano, scatta l’allarme: arrivano i pompieri a Pontecagnano

Immagine di repertorio

Principio di incendio in discoteca a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Il rogo sarebbe scoppiato nei pressi della discoteca Dolcevita, in via dei Navigatori, sulla Litoranea, ed è subito scattato l'allarme anti-incendio. I gestori del locale hanno messo in sicurezza la struttura, che era chiusa e vuota, e chiamato subito i vigili del fuoco, arrivati sul posto con quattro autobotti, inviate dal Comando provinciale di Salerno. Il principio di incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiato nei pressi del vano di accesso, al momento non è ancora chiaro se all'interno o all'esterno della struttura. Per fortuna, l'intervento tempestivo dei gestori e dei pompieri ha evitato il peggio e non ci sarebbero feriti. Solo un grande spavento.

L'attenzione sugli incendi in discoteca è altissima anche in Italia, dopo il caso della tragedia del Crans-Montana, nel Canton Vallese in Svizzera, dove un rogo è scoppiato la notte di Capodanno all'interno di un bar affollato di giovani e ci sono stati vittime e feriti. Ancora da chiarire quanto accaduto a Pontecagnano nella serata di oggi, domenica 4 gennaio. Il principio di incendio sarebbe scoppiato attorno alle ore 20,00. Le fiamme sono state domate in circa un'ora. I danni sarebbero stati circoscritti solo al vano di ingresso del locale. I proprietari sono stati allertati dalla notifica dell'allarme scattato all'interno del locale. Sul posto i pompieri di Salerno e Giffoni Valle Piana con mezzi di supporto, che stanno verificando la situazione e procedendo con la messa in sicurezza. Solo al termine di queste operazioni, sarà possibile indagare sull'origine del rogo.