Incendio in deposito nel Casertano, a fuoco i camion del latte: enorme colonna di fumo Incendio in via don Salvatore Vitale sulla SP200 nel Casertano. A fuoco deposito vicino all'ex caseificio Pica abbandonato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nell'Aversano. A fuoco un capannone pieno di camion per il trasporto del latte, adiacente all'ex caseificio Pica in disuso. Dalle fiamme si è levata una enorme colonna di fumo nero e acre, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Ancora da chiarire la matrice del rogo. Sul posto, attorno alle ore 12,40 di oggi, giovedì 15 maggio 2025, sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Aversa che si è subito messa all'opera per domare le fiamme.

Incendio nell'Aversano, a fuoco deposito

Secondo le prime ricostruzioni, ad andare a fuoco sarebbe stato un capannone situato in via don Salvatore Vitale, un tratto della Strada Provinciale 200, adiacente all’ex caseificio. Nel rogo si è bruciato materiale di vario tipo che era depositato all'interno del deposito. Sia nelle celle, che al di sotto del capannone. Divorati dalle fiamme anche dei mezzi utilizzati per il trasporto del latte.

Il rogo ha prodotto una densa colonna di fumo nero visibile a grande distanza. Sul posto, a supporto della squadra, è intervenuta anche un’autobotte sempre dal distaccamento di Aversa. L'incendio è domato e si sta mettendo in sicurezza la zona. I tecnici dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, stanno allestendo le centraline per monitorare l'eventuale emissione nell'aria di agenti inquinanti, come diossine e furani, così come prevede la procedura in casi del genere. Nelle prossime ore ci potrebbero essere i primi risultati dei controlli. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno indagando su quanto avvenuto. Una volta estinto l'incendio, i tecnici potranno effettuare i rilievi per accertare se il rogo sia doloso o meno.