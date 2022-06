Incendio in deposito a Pagani, allarme nube tossica: “Finestre chiuse e non mangiare ortaggi” In fiamme un deposito di carta e una fabbrica conserviera. Il sindaco De Prisco: “Tenete le finestre e i balconi chiusi e non consumate ortaggi e frutti per 24 ore”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato ieri sera nell'area industriale di Pagani, in provincia di Salerno. Divorato dalle fiamme un deposito di carta, ma il rogo si è esteso anche ad una vicina fabbrica conserviera. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile per chilometri. I vigili del fuoco sono stati a lavoro tutta la notte per domare l'incendio, che questa mattina era quasi del tutto spento. Ma è allarme nube tossica. Il sindaco Raffaele Maria De Prisco, in un post su Facebook, ha chiesto alla cittadinanza di "tenere le finestre e i balconi chiusi e di non consumare ortaggi e frutti delle coltivazioni attigue per le prossime 24 ore o fino a nuova indicazione". Sono in corso le indagini dell'Arpac – l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Campania – per verificare la presenza di sostanze inquinanti e tossiche nell'aria.

Le fiamme in via Filettine, scatta l'inchiesta

L'incendio è scoppiato in un capannone industriale di via Filettine a Pagani, nel Salernitano. Ingenti i danni allo stabile e ai macchinari, ma non si registrano feriti. Al lavoro, i vigili del fuoco con il supporto della Protezione civile ‘Papa Charlie' di Pagani. Ancora da chiarire l'origine del rogo. I tecnici dell'Arpac sono intervenuti sul posto, piazzando le centraline per i rilevamenti ambientali". I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per verificare se l'incendio sia di matrice dolosa e individuare e identificare nel caso i responsabili. Ieri, invece, un altro grande incendio era scoppiato a Caivano, in provincia di Napoli. Anche in quel caso sono in corso le indagini.

Borrelli (Europa Verde): "Basta incendi in Campania"

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde): “Alte le fiamme sviluppatesi nella serata di sabato nella zona industriale di Pagani visibili anche dai comuni limitrofi dell’Agro Nocerino Sarnese. Un vasto incendio si è sviluppato in un deposito di carta e cartone. L’intervento dei mezzi di soccorso ha evitato il peggio ma la popolazione è stata invitata a tenere i balconi e le finestre chiuse. Abbiamo chiesto all’Arpac di effettuare dei controlli affinché si verifichi la qualità dell’aria a tutela della salute dei residenti, inoltre è auspicabile che scattino serrate le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Nella sola giornata di sabato in Campania due grossi roghi: uno a Caivano e l’altro a Pagani, se dietro ci fosse dolo o premeditazione è bene dare segnali chiari. La stagione estiva è solo agli inizi e non vorremmo assistere ad un escalation di roghi distruttivi per l’ambiente, i territori e la salute dei cittadini”.