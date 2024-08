video suggerito

Incendio a Casal di Principe, in fiamme un vecchio deposito della protezione civile Un grosso incendio è scoppiato a Casal di Principe, nel Casertano: in fiamme un deposito in disuso della Protezione Civile, vigili del fuoco sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'incendio di Casal di Principe, nel Casertano, e la grande nube nera che si è sviluppata raggiungendo il cielo

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Casal di Principe, nel in provincia di Caserta: ad andare a fuoco inizialmente sembrerebbero essere state alcune sterpaglie che hanno poi raggiunto un deposito in disuso della Protezione Civile. I vigili del fuoco del distaccamento di Aversa sono arrivati sul posto, con le fiamme che avevano già iniziato ad avvolgere l'edificio. In fiamme sarebbero andati almeno quindici container e sei roulotte, ma per un bilancio finale bisognerà attendere lo spegnimento completo dell'incendio.

Le immagini dell'incendio che hanno coinvolto un deposito in disuso della Protezione Civile a Casal di Principe, nel Casertano

Lingue di fuoco che hanno generato anche una grossa nube di fumo nero che è salita al cielo, ben visibile anche da diversi chilometri. Molti hanno chiuso porte e finestre per evitare che la puzza e il fumo potessero entrare nelle proprie abitazioni. A supporto dei vigili del fuoco di Aversa sono giunti anche i colleghi del comando di Mondragone, assieme ad un'autobotte dalla sede centrale del comando. Fiamme che riguardano, in ogni caso, solo il deposito in disuso della protezione civile: esclusa la presenza di persone coinvolte nel rogo, con le operazioni di spegnimento ancora in corso da parte dei vigili del fuoco. Forze dell'ordine che al termine del lavoro dei vigili del fuoco avvieranno i rilievi e le indagini del caso per capire come l'incendio si sia sviluppato, sebbene appare al momento come una "estensione" delle fiamme di alcune sterpaglie nei pressi dell'edificio.