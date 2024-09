video suggerito

La madre del Beato Carlo Acutis in Costiera Amalfitana per incontrare i giovani a Scala Incontro pubblico al Duomo di Scala con Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Acutis, morto a 15 anni per una leucemia fulminante che diventerà Santo nel 2025.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Carlo Acutis

C'è grande attesa in Costiera Amalfitana per l'arrivo di Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Acutis: la donna incontrerà i giovani domenica 14 settembre nel Duomo di Scala, per un incontro pubblico previsto per le 18 e prima della Santa Messa programmata per le 19 e celebrata dall'arcivescovo della diocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni, monsignor Orazio Soricelli. A presenziare l'incontro, padre Enzo Fortunato, nel giorno dell'Esaltazione della Croce.

"Sarà un'occasione preziosa per riflettere sul mondo giovanile e sui figli, ma soprattutto per chiedere se nell’agenda della nostra vita è presente il desiderio di essere santi. Rifletteremo insieme sui grandi temi della vita: la nostra esistenza, la morte, il dolore, pagine che inevitabilmente tutti scriviamo e dove non mancano i grandi interrogativi del mistero della vita. In cui dolore diventa senso e significato per orientare al meglio la vita di ognuno": così Padre Enzo Fortunato, responsabile della comunicazione della Basilica di San Pietro, ha commentato l'incontro ormai alle porte.

L'anno prossimo Carlo Acutis sarà proclamato Santo da Papa Francesco, cinque anni dopo la sua proclamazione a Beato. Il giovane morì nel 2006 a soli quindici anni a causa di una leucemia fulminante, e venne beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi: "La sua fede è un segno di speranza e ispirazione per coloro che lottano con le loro sfide personali e per coloro che cercano conforto e guida nella loro vita spirituale", è stato detto quando è stata annunciata la sua canonizzazione. In Campania gli sono anche stati dedicati dei giardinetti comunali ad Ottaviano, in provincia di Napoli.