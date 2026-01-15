Incendio in casa nel Salernitano: grave una donna, intossicato il figlio

Una 70enne è rimasta gravemente ustionata nell’incendio della sua abitazione a Policastro Bussentino (Salerno); il rogo ha distrutto la cucina e ha reso inagibile l’intero appartamento.

Un donna di 70 anni è rimasta gravemente ferita nel rogo del suo appartamento a Centola, in provincia di Salerno; secondo le ricostruzioni l'incendio si sarebbe sviluppato mentre la vittima stava cercando di accendere una stufa in cucina: le fiamme avrebbero raggiunto un divano vicino e il fumo ha invaso l'intero appartamento. La donna è stata trasferita in elisoccorso presso un centro specializzato, dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Il figlio, intervenuto per prestare aiuto, è rimasto intossicato ed è stato ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, 15 gennaio, nel comune del Salernitano; i motivi dell'incendio non sono ancora chiari ma è presumibile che l'origine sia un malfunzionamento dell'elettrodomestico. L'abitazione si trova al primo piano di uno stabile, al momento dell'incendio la donna si trovava sola in casa. Il rogo avrebbe raggiunto in poco tempo grandi dimensioni, si sarebbe esteso rapidamente al divano e al resto dei mobili e delle suppellettili.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno domato le fiamme. Quando la situazione è tornata sotto controllo, la cucina era distrutta e l'intero appartamento era inagibile. La donna ha riportato delle gravi ustioni; soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita presso un centro specializzato. Il figlio, invece, è stato ricoverato presso l'ospedale di Vallo della Lucania.