Incendio in casa nel Salernitano, ci sono 4 feriti e intossicati: arrivano pompieri e ambulanze

Fanpage.it

Un incendio è scoppiato questa sera a Eboli, in provincia di Salerno. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento al centro della città. Ci sono 4 persone coinvolte: un ferito che è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso e 3 persone intossicate dal fumo, che sono state assistite sul posto dal personale sanitario dell'ambulanza della Vopi, Volontari Pronto Intervento, dell'Asl di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Incendio in via don Rumolo a Eboli: 4 persone coinvolte

Il rogo è scoppiato in una abitazione in via Don Rumolo, a Eboli. Subito è stato lanciato l'allarme e sono intervenuti i soccorsi. La centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno ha attivato immediatamente tre ambulanze della Vopi dalle postazioni di Campagna Eboli e Pontecagnano, che si sono precipitate sul posto per prestare soccorso. Presenti anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

L’allarme è scattato in tarda serata, quando dal palazzo si è sprigionata una densa colonna di fumo che ha attirato l’attenzione dei residenti e dei vicini. Le operazioni dei pompieri si sono concentrate sull’estinzione delle fiamme e sul controllo degli ambienti interni, per evitare il rischio di nuovi focolai. L’incendio ha causato danni significativi all’appartamento interessato, mentre l’intera area è stata temporaneamente isolata per consentire l’intervento in sicurezza dei mezzi di soccorso. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo, che al momento restano in fase di valutazione. Non si esclude alcuna ipotesi, da un possibile guasto elettrico a un incidente domestico.