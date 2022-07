Incendio in casa al Corso Vittorio Emanuele vicino all’Università Suor Orsola A fuoco una abitazione all’ultimo piano di un edificio in via Suor Orsola, attualmente oggetto di ristrutturazione. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato in un appartamento di Corso Vittorio Emanuele, a Napoli, poco dopo mezzogiorno. Le fiamme sono divampate in una abitazione all'ultimo piano di un edificio in ristrutturazione, in via Suor Orsola, nel pressi dell'ingresso secondario dell'Università Suor Orsola Benincasa. Sulla facciata del palazzo dove è scoppiato l'incendio, che è attualmente soggetta a restyling e dove sono montate anche delle impalcature con i tubi innocenti, si sono levate delle colonne di fumo bianco. Un odore acre e forte di bruciato si è avvertito distintamente anche negli uffici dell'università, dove però non c'è stato particolare allarme.

L'incendio è stato abbastanza contenuto. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Napoli, che hanno provveduto immediatamente a domare le fiamme. Non risultano al momento feriti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo, che potrebbe essere accidentale. Soltanto i successivi rilievi dei pompieri potranno chiarire cosa è avvenuto effettivamente. L'estate 2022 è stata finora particolarmente segnata da roghi e incendi che hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea e di boschi, in particolare sul Vesuvio e nel Salernitano e Casertano, ma non hanno risparmiato nemmeno le aree urbane. A Napoli si sono verificati grossi incendi, negli scorsi giorni, sia sulla collina di Posillipo, che su quella di Capodimonte, con alte colonne di fumo nero e acre che si sono levate sulla città e ceneri che si sono depositate sui balconi dei napoletani anche in quartieri distanti da dove sono deflagrate le fiamme.