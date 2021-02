Due persone, marito e moglie, entrambi anziani, sono rimasti feriti nell'incendio della loro abitazione a Montecorvino Rovella, piccolo centro della provincia di Salerno. Le fiamme sarebbero divampate da un gruppo elettrogeno alimentato a benzina. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, le indagini sono affidate alla Polizia Locale. Il primo soccorso da alcuni vicini di casa che hanno cercato di spegnere le fiamme e prestato le prime cure all'uomo, scappato dall'abitazione avvolto dal fuoco.

Il grave incidente è avvenuto nella serata di ieri, 4 febbraio. La palazzina dove si è verificato l'incendio si trova in piazza Meo, nel centro storico della cittadina. I residenti hanno raccontato di avere visto l'uomo, 70 anni, che usciva dall'edificio con i vestiti in fiamme. Mentre la moglie, in strada, chiedeva aiuto, alcuni residenti sono scesi e altri hanno cominciato a lanciare dai palazzi cuscini, coperte e bottiglie d'acqua. A spegnere il fuoco sul corpo dell'anziano sono stati la moglie e un altro uomo che abita nelle vicinanze, anche lui accorso immediatamente.

I Vigili del Fuoco, partiti da Giffoni Valle Piana, sono arrivati pochi minuti dopo. È stato invece necessario attendere di più per l'arrivo dell'ambulanza, che sarebbe invece partita da Battipaglia e avrebbe quindi impiegato circa un'ora per raggiungere Montecorvino Rovella. L'anziano, gravemente ustionato alle braccia e alle gambe, è stato portato in ospedale ed è attualmente ricoverato nel Cardarelli di Napoli, in prognosi riservata; la moglie è stata accompagnata all'ospedale Ruggi di Salerno, anche per lei è stato disposto il ricovero ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

La coppia, a quanto si apprende, si era trasferita da poco nel paesino, prima viveva a Bellizzi. Nel rogo sono morti due dei sette cani che vivevano con i due anziani. Per spegnere le fiamme i pompieri hanno dovuto lavorare per diverse ore, l'incendio è stato domato soltanto quando erano già le 21. Sono stati predisposti i sopralluoghi nello stabile per accertare eventuali danni alla struttura causati dalle fiamme.

(Ha collaborato Carmine Benincasa)