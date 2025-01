video suggerito

Incendio in casa a Grumo Nevano: arrivano i pompieri con le autobotti Un incendio è scoppiato in un appartamento di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, in via Cimmino. Sul posto due squadre di pompieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un incendio è scoppiato in un appartamento di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, in via Cimmino 5, questa mattina, lunedì 13 gennaio 2025. Sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco, a quanto apprende Fanpage.it, la 12/B Afragola e la 8/b Scampia.