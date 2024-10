video suggerito

Incendio in casa a Caserta, il salotto va in fiamme: i pompieri devono entrare dal balcone Incendio in via D’Annunzio a Caserta. A fuoco un appartamento al secondo piano. Sul posto i pompieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio in un palazzo oggi pomeriggio a Caserta. Le fiamme scoppiano nell'ingresso e nel salotto della casa e in poco tempo il fumo invade l'abitazione. È quasi ora di pranzo, quando viene dato l'allarme. Sono le 14, le famiglie sono a tavola per il pranzo domenicale, quando sul posto si precipitano i pompieri, allertati dai vicini allarmati da quanto sta accadendo.

A fuoco una casa in via D'Annunzio a Caserta

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, giunge nei pressi del palazzo in via Gabriele D'Annunzio, nel Comune di Caserta, rispondendo alla richiesta di aiuto dei residenti nella zona. A supporto della squadra è intervenuta anche un'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando e la squadra del distaccamento di Marcianise. La segnalazione parla di un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento. Pochi dettagli, che richiedono un intervento tempestivo.

Danni a ingresso e salotto

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco si rendono conto dell'origine delle fiamme. Il rogo è scoppiato in un appartamento sito al secondo piano di un palazzo. La casa è ormai invasa dal fumo. Rischioso entrare dall'ingresso, così i pompieri non ci pensano due volte e usano un'autoscala per raggiungere il balcone e provare ad entrare dalla finestra. Quando entrano nell'appartamento si rendono conto che le fiamme hanno divorato l'ingresso e il salotto.

Leggi anche Incendio nel parcheggio al Teatro San Ferdinando di Napoli, 9 auto distrutte dalle fiamme

I pompieri procedono allo spegnimento. Grazie all'azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagassero anche agli altri appartamenti vicini. Fortunatamente nel momento in cui è scoppiato l'incendio l'appartamento era vuoto e non si registrano feriti. Solo tanta paura per i vicini di casa.