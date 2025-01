Incendio in azienda agricola dell’Avellinese, morti una ventina di ovini

video suggerito

A cura di Nico Falco

Una ventina di ovini morti, un capannone distrutto, decine di rotoballe in fiamme: è il bilancio dell'incendio che, questa mattina, 9 gennaio, ha devastato una azienda agricola di Andretta, in provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri, sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo; non si esclude, al momento, la matrice dolosa.

Le fiamme alle prime luci dell'alba, in via Casadogna. Il rogo ha causato la morte di circa 20 ovini che si trovavano all'interno del capannone, completamente distrutto. L'incendio ha interessato 150 rotoballe, ovvero le balle di fieno o di foraggio arrotolate a forma di cilindro che vengono usate per nutrire gli animali quando i pascoli sono insufficienti o nelle aziende e che spesso si vedono nei paesaggi di campagna; trattandosi sostanzialmente di erba essiccata e compressa, si tratta di materiale altamente infiammabile ed è possibile che abbiano alimentato il rogo.