Incendio grave nella Vela Rossa di Scampia A fuoco la Vela Rossa di Scampia, fiamme tra 8° e 10° piano. Vigili del fuoco, forze dell’ordine e Carabinieri sul posto.

A cura di Redazione Napoli

Un incendio è scoppiato nella Vela Rossa di Scampia, periferia Nord di Napoli.

Le fiamme si sono sviluppate tra l'ottavo e il decimo piano dell'edificio. Vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine sono sul posto, con il supporto dei Carabinieri della vicina stazione. Non ci sono feriti segnalati.

Le "Vele di Scampia" a Napoli sono un complesso residenziale noto per la loro architettura a forma di vele. Costruite nel dopo terremoto del 1980, sono diventate un simbolo del degrado delle periferie napoletane e dello spaccio si droga per molti anni, scenario di fiction come “Gomorra”. Negli ultimi anni un piano di riqualificazione con abbattimenti di manufatti e ricostruzioni sta riqualificando l’area nord.