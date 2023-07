Incendio nella Vela Gialla di Scampia: colonna di fumo nero visibile in tutta l’area nord Incendio nella notte a Scampia, nell’area nord di Napoli: fiamme in un seminterrato della Vela Gialla, densa colonna di fumo nero ben visibile in tutta l’area.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’incendio visto dall’interno

Un incendio all'interno della Vela Gialla di Scampia è divampato nella notte, all'interno di un seminterrato: non ci sono feriti, ma cinque persone sono rimaste lievemente intossicate e medicate dal personale del 118 intervenuto sul posto. I carabinieri di Scampia sono intervenuti sul posto per i rilievi: non è esclusa al momento la pista dell'incendio doloso. L'incendio, scoppiato attorno all'una di notte, ha poi raggiunto anche l'esterno: a finire in fiamme sono state un'automobile, in stato di abbandono, una grossa quantità di arredi e mobili in disuso, nonché diversi rifiuti.

L'intero palazzo è stato evacuato per precauzione, anche vista la enorme nube di fumo nero e denso che si è sprigionata dall'incendio. Vigili del fuoco che, dopo aver domato le fiamme, hanno lavorato per verificare le condizioni della struttura e la sua agibilità. Il bilancio finale è di cinque intossicati lievi, curati sul posto dai sanitari del 118 arrivati assieme ai militari dell'Arma, che ora stanno cercando di risalire al proprietario del seminterrato andato alla fiamme e se l'incendio sia stato innescato da qualcuno oppure se si tratti di un fatto casuale. Si tratta dell'ennesimo rogo che si verifica negli ultimi giorni nell'area nord-orientale di Napoli e nel suo immediato hinterland, sebbene nei due precedenti specifici si fosse trattato, seppur sempre di rifiuti, delle aree dei campi rom di Barra-Ponticelli e di Giugliano in Campania.