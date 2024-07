Incendio vicino al Complesso di Monte Sant’Angelo di Fuorigrotta, evacuati studenti e docenti della Federico II Un incendio si è sviluppato nei pressi dell’Università di Monte Sant’Angelo: studenti e docenti evacuati, colonna di fumo nero visibile in tutta Fuorigrotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio è scoppiato nei pressi dell'Università di Monte Sant'Angelo a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta: l'Ateneo, che fa parte della vasta rete della Federico II, sta facendo evacuare i ragazzi e i docenti, che stanno lasciando così i vari dipartimenti. Sul posto – ovvero nella zona di via Cinthia – sono giunti i Vigili del Fuoco di Napoli, anche con ricognizioni di elicotteri e i carabinieri di Bagnoli in supporto. Per ironia della sorte, il vasto rogo è scoppiato proprio mentre fuori infuria un temporale, con forti rovesci d'acqua che si stanno abbattendo sul capoluogo campano. La colonna di fumo nero è distintamente visibile anche da lontano. I residenti parlano di «intenso odore di materiale plastico bruciato»..

Al 112 è arrivata segnalazione di «incendio della vegetazione causata verosimilmente dalla combustione di alcuni pneumatici». «Le fiamme – spiegano i carabinieri napoletani – non hanno interessato i tralicci dell’alta tensione, sono sotto controllo da parte dei VVF, i quali hanno richiesto l’intervento aereo per lo spegnimento delle fiamme non altrimenti raggiungibili. Nessun ferito».

Il complesso universitario di Monte Sant'Angelo è dedicato principalmente ai dipartimenti dell'area scientifica ed economica dell'Ateneo (le facoltà di Fisica, Economia, Matematica, Chimica, solo per citarne alcune, sono in quella struttura) e anche se siamo a fine luglio è frequentato da studenti sotto esame e da docenti, oltre ovviamente dal personale addetto alla struttura. «A pochi passi da casa, un'enorme nuvola di fumo si alza nei pressi della sede di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli – Federico II". Si sentono le sirene, credo, dei pompieri», scrive un residente su Facebook.