Incendio durante la sfilata di Carnevale, a fuoco un carro allegorico: paura a Nocera Superiore

L’episodio si è verificato durante la sfilata di Carnevale che si è tenuta questa mattina, domenica 22 febbraio, nella città del Salernitano. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.
A cura di Valerio Papadia
Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, durante la sfilata di Carnevale a Nocera Superiore, nella provincia di Salerno. Ad andare a fuoco è stato uno dei carri allegorici che stavano sfilando per le strade della cittadina: stando a una prima ricostruzione, mentre stava transitando nei pressi della stazione ferroviaria e del passaggio a livello di San Clemente, il carro allegorico avrebbe urtato alcuni fili dell'alta tensione, prendendo rapidamente fuoco.

L'incendio ha generato un fuggi fuggi generale tra i presenti, presi dal panico per le fiamme alte, che hanno generato anche una vistosa colonna di fumo nero e hanno avvolto l'intero carro in pochi istanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno, che si sono adoperati per estinguere il rogo, spento senza particolari problemi. Fortunatamente, oltre a qualche comprensibile spavento, l'incendio non ha fatto registrare feriti, ma il carro allegorico, come detto, è andato completamente distrutto.

Il rogo, però, ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei treni, dal momento che, come detto, è divampato in prossimità dei binari e ha causato rallentamenti e stop temporanei alla circolazione ferroviaria.

