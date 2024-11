Incendio distrugge fabbrica ad Arzano, sul posto i pompieri del nucleo biologico chimico e Arpac Incendio nel calzaturificio ad Arzano. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno sequestrato l’area. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un vasto incendio è scoppiato in una fabbrica di scarpe ad Arzano, in provincia di Napoli. L'intera struttura è rimasta fortemente danneggiata dalle fiamme. Il rogo è deflagrato nella tarda serata di ieri, martedì 12 novembre 2024, divorando in poche ore la struttura. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico). I pompieri sono stati al lavoro fino alle prime ore della notte per domare le fiamme.

In fiamme un calzaturificio

Presenti anche i carabinieri della locale stazione. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio è scoppiato in un'ala del deposito, all'interno di una ditta che tratta la produzione di scarpe. Il calzaturificio si trova in via Antonio D’Auria. L'intera fabbrica è stata danneggiata. Sul posto questa mattina si sono recati anche i tecnici dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, per effettuare i rilievi di monitoraggio degli inquinanti tossici, come le diossine e i furani. Nelle prossime ore si potranno avere gli esiti dei campionamenti.

Area sequestrata dai carabinieri

L'origine delle fiamme in fase di accertamento, ma non ci sono feriti. I militari dell'Arma hanno provveduto a sequestrare l'intera area. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di capire cosa sia accaduto.