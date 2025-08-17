Incendio di rifiuti in un’azienda a Teano, la colonna di fumo visibile da chilometri: “Tenete chiuse le finestre”

Continuano le operazioni di spegnimento del vasto incendio che si è sviluppato ieri in un’azienda di raccolta e stoccaggio rifiuti a Teano, nel Casertano. In queste ore una grossa colonna di fumo nero si sta diffondendo nella zona: le autorità raccomandano di tenere le finestre chiuse per precauzione in attesa della misurazione della qualità dell’aria.

Continuano da ieri sera le operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato nella ditta Campania Energia, un'azienda di raccolta e stoccaggio rifiuti lungo la SP192 a Teano, nel Casertano. Il rogo ha interessato circa 40mila metri quadrati di rifiuti e ha provocato una grossa colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Il fumo ha invaso le zone circostanti creando molti disagi per la popolazione residente.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha fatto sapere di aver rivelato, tramite le stazioni meteo disponibili, una direzione del vento instabile e in costante variazione (da nord-ovest a sud-est e da nord-est a sud). I comuni e le frazioni potenzialmente interessati, in base a queste condizioni meteo, sono i seguenti: Borgonuovo, Caianello, Vairano Scalo, Taverna Zarone, Vairano Patenora, Pietravairano, Riardo, Pietramelara, Rocchetta e Croce, Teano, Teano Scalo. Si consiglia, in via precauzionale, di tenere porte e finestre chiuse e di limitare gli spostamenti all’esterno. Seguiranno ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti.

Per spegnere le fiamme sono intervenute sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, due provenienti da Caserta (dai distaccamenti di Piedimonte Matese e Teano) ed una proveniente dal distaccamento di Afragola del Comando di Napoli. Ci sono anche due autobotti (una dalla sede centrale del Comando di Caserta, una dal distaccamento di Aversa) e il nucleo N.B.C.R. ( Nucleo Batteriologico Chimico Nucleare) del Comando di Caserta. Sul posto anche il personale dell'Arpa Campania, che ha avviato il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in atmosfera nell'area interessata.