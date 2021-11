Incendio Arzano, puzza di plastica bruciata invade Napoli Gli effetti dell’incendio che ha interessato una fabbrica ad Arzano si fanno sentire anche a Napoli: puzza di plastica bruciata in molti quartieri.

A cura di Valerio Papadia

L’incendio ad Arzano (foto da Facebook – Lino Cimmino)

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del maxi rogo che nella mattinata di oggi, lunedì 15 novembre, ha interessato una fabbrica di Arzano, cittadina della provincia di Napoli: al lavoro i vigili del fuoco per estinguere anche gli ultimi focolai del rogo. Gli effetti del vasto incendio, anche a molte ore da quando è divampato, continuano a ripercuotersi anche su Napoli: se questa mattina sul capoluogo campano è arrivata la densa nuvola di fumo nero che si è sollevata dal rogo, in serata la città è stata invasa dalla puzza di plastica bruciata. Tantissimi i cittadini che stanno lamentando aria irrespirabile dovuta, appunto, all'odore acre e inconfondibile della plastica che ha preso fuoco. Tante segnalazioni arrivano soprattutto dai quartieri della zona Ovest della città: Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo. In molti, però, avvertono la puzza di plastica anche al Rione Alto e al Vomero, nella zona collinare di Napoli.

Arzano, l'incendio divampato intorno alle 6 di questa mattina

Il vasto rogo si è sviluppato intorno alle 6 di questa mattina in via Torricelli: le fiamme hanno interessato il capannone di una fabbrica nella zona industriale di Arzano. In una nota pubblicata anche sui suoi canali social, la sindaca Cinzia Aruta ci ha tenuto a fare alcune precisazioni alla cittadinanza, raccomandando a scopo precauzionale "di tenere le finestre chiuse, di evitare spostamenti non necessari e di non intralciare le strade ai mezzi di soccorso". Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Arpac, l'agenzia regionale di protezione ambientale, per valutare gli eventuali danni ambientali del vasto incendio.