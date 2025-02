Incendio alla galleria commerciale di Casoria: evacuato condominio

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio nella galleria commerciale e residenziale "Gallery" a Casoria, in provincia di Napoli, questa sera, mercoledì 11 febbraio 2025. Le fiamme sarebbero divampate al secondo piano del complesso dove si trovano uffici professionali, negozi e appartamenti. Il rogo è scoppiato nell'isolato di via Piave, al confine con Afragola. Non è chiara l'origine dell'incendio. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con diverse squadre, autoscale e autobotti, nonché i carabinieri, la polizia locale e le ambulanze del 118. I pompieri hanno subito iniziato le attività di spegnimento. Il condominio, in via precauzionale, è stato evacuato.

Incendio al centro Gallery di via Piave

Al momento sono ancora in corso le operazioni per arginare le fiamme. Dopodiché, si procederà alla messa in sicurezza e si potrà dare il via libera per il rientro negli appartamenti. L'incendio ha scatenato il panico nel complesso residenziale e commerciale, con un fuggi fuggi generale. Per fortuna, l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Al momento non risulterebbero feriti. Solo danni alle suppellettili e agli altri oggetti presenti nei locali distrutti dal fuoco. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da uno studio di commercialisti. Ma bisognerà aspettare la relazione tecnica dei vigili del fuoco per capire cosa sia effettivamente accaduto. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per chiarire la dinamica dell'accaduto.