Incendio alla festa di Natale, il barbecue a gas prende fuoco: famiglie in fuga a Casavatore L'episodio a Casavatore. Edificio evacuato. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la bombola. L'allarme: "Molti incidenti domestici con barbecue e friggitrici a Natale 2023"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incendio alla Festa di Natale a Casavatore, in provincia di Napoli. Il barbecue a gas dove si stavano arrostendo le bistecche per il cenone prende fuoco. A nulla valgono i tentativi di spegnere le fiamme. Nonostante le coperte bagnate sulla bombola, il fuoco continua a divampare e a crescere, scatenando il panico tra gli invitati. Le famiglie sono costrette a fuggire. Donne, anziani e bimbi spaventati. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, con la squadra 2B del comando di Napoli, che in poco tempo riesce a mettere in sicurezza l'area e a domare il rogo.

L'allarme: "Molti incidenti con barbecue e friggitrici"

E i pompieri lanciano l'allarme: in questi giorni di festa, bisogna stare molto attenti all'uso dei fornelli. Tanti incidenti domestici segnalati che hanno coinvolto persone intente ad usare barbecue e friggitrici.

L'episodio di Casavatore, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è accaduto la Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre 2023, attorno alle ore 17,00. Ma solo ora è stato reso noto. Una famiglia stava preparando la brace con l'ausilio di una bombola a gas piccola, quando, ad un certo punto, per motivi non chiari, la bombola si è incendiata. I commensali hanno provato a spegnere le fiamme avvolgendo la bombola con coperte bagnate, ma senza riuscirci.

In pochi minuti si è scatenato il panico nel palazzo, con la paura che la bombola potesse esplodere. C'è stato un fuggi fuggi generale. Le famiglie hanno abbandonato l'edificio in preda al panico. Fino all'arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la bombola. Quindi, è stata anche bonificata l'area circostante, ossia un giardino di pertinenza dell'abitazione. Per fortuna, non si sono registrati feriti. Solo molto fumo e tanto spavento e un pranzo natalizio interrotto.