Incendio alla Chiesa Evangelica di Napoli: bruciati anche i biliardini per i bimbi, arrivano i carabinieri

Incendio alla Chiesa Evangelica di via Ettore Lepore, nel quartiere di Marianella a Napoli. Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri, attorno alle ore 22,20. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Vomero e i vigili del fuoco, che si sono messi subito all'opera per domare le fiamme. Il principio di incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito all’altezza del lato posteriore della chiesa evangelica.

Le indagini dei carabinieri sul rogo a Marianella

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Ma, da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, sembrerebbe che ignoti abbiano incendiato alcuni cassonetti posti all’altezza della porta secondaria della struttura religiosa. Le fiamme in poco tempo si sono propagate alla porta della chiesa, che ha riportato seri danni e si è annerita per il fumo e la combustione. Poi, da lì, si sono estese ad una parete interna. Bruciate anche alcune suppellettili presenti all'interno dei locali, come un biliardino, del tipo calcio balilla, che si trovava all'interno della chiesa. Le fiamme sono state domate poi da alcune persone presenti sul posto, prima dell'arrivo dei pompieri, che hanno comunque messo in sicurezza l'area. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire cosa sia accaduto e identificare i responsabili.

Borrelli (Avs): "Attacco incendiario, distrutte anche le telecamere"

La vicenda è arrivata all'attenzione del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha raccolto la segnalazione da un cittadino del territorio che scrive: "La scorsa notte la comunità evangelica di via Ettore Lepore quartiere Marianella ha subito un attacco incendiario e la distruzione dell' impianto di videsorveglianza dove ignoti hanno dato fuoco al centro ricreativo dedicato ai bambini".