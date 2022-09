Incendio a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli: edificio bruciato e colonna di fumo Il rogo in via Maffei, traversa di San Gregorio Armeno, nella zona dei Decumani. Bruciato un palazzo frequentato da senzatetto. Colonna di fumo sulla città.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un grosso incendio è scoppiato nella notte a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli, visibile anche stamattina alle ore 8,00. A foco un edificio semi-abbandonato in vico G.Maffei, la traversa ad angolo di via San Gregorio Armeno, che conduce all'ex Asilo Filangieri. Ancora da chiarire l'origine del rogo. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre di vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, ad andare a fuoco sarebbe stato un deposito all'interno di un palazzo semi-abbandonato. Non ci sarebbero feriti.

L'edificio sembra sia utilizzato come ricovero per i senzatetto che vi dormono di notte. Sul posto sono arrivati i pompieri con le autobotti e diversi squadre per domare le fiamme. A causa dell'incendio, una enorme colonna di fumo nero e acre si è levata in cielo sulla città di Napoli, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Secondo quanto apprende Fanpage.it, all'interno dell'edificio erano accatastati diversi vecchi oggetti di legno. In questo momento, i tecnici stanno verificando se ci sono stati danni strutturali all'edificio. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118, come di rito, ma sembra che non ci siano feriti, benché l'edificio sia spesso utilizzato di notte dai clochard per riposare.