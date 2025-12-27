Incendio a Teano, indagato il sindaco Scoglio: “Sono sereno, piena fiducia nei magistrati”

Il sindaco di Teano, Giovanni Scoglio, è stato iscritto nel registro degli indagati per il rogo del 16 agosto all'interno di un sito di stoccaggio rifiuti del comune sidicino. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino. Le indagini a suo carico sono scaturite in quanto custode giudiziario del sito "Campania Energia", dove si è sviluppato il rogo: incarico che aveva ricevuto appena due mesi prima, fa sapere il primo cittadino.

"Sono sereno e ripongo piena fiducia nella Magistratura, che rappresenta un'istituzione fondamentale del nostro Paese e che certamente farà chiarezza sulle eventuali responsabilità", ha spiegato in una nota lo stesso Giovanni Scoglio, che aggiunge: "Resta un pizzico di rammarico, umanamente parlando, poiché l'ennesimo scempio in danno alla nostra Città, che viene da molto lontano, ricade sulle mie spalle, ben oltre il dramma umano e amministrativo che pure ho dovuto vivere nei mesi passati. Affronterò anche questa prova con il senso di responsabilità che ho sempre avuto durante la mia Sindacatura, confidando nella forza che il Signore continua a darmi ogni giorno", ha proseguito ancora Scoglio, che ha poi concluso: "Resta fermo il mio impegno, per fare in modo che quell'area venga bonificata al più presto, per la salvaguardia della mia comunità e del nostro territorio".

L'incendio era durato diversi giorni, e aveva fatto scattare anche il divieto di raccolta di frutta e verdura nei dintorni, con Coldiretti che aveva lanciato anche un allarme per valutare i danni al comparto e sostenere gli agricoltori, alle prese con gli alti valori di diossina sprigionati dall'incendio e che avevano compromesso i raccolti.