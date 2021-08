Incendio a Scafati, discarica abusiva distrutta dalle fiamme Incendio a Scafati, intorno alle 14.30 di oggi, domenica primo agosto, nei pressi del Cavalcavia Longobardi. Il fumo nerissimo era visibile, come si vede nella fotografia, anche dall’autostrada A3, Napoli-Salerno, dove le automobili sono ancora in coda tra la diramazione della statale 268 e Pompei est- Scafati proprio a causa dell’incendio.

A cura di Enrico Tata

Incendio a Scafati, intorno alle 14.30 di oggi, domenica primo agosto, nei pressi del Cavalcavia Longobardi. Il fumo nerissimo era visibile, come si vede nella fotografia, anche dall'autostrada A3, Napoli-Salerno, dove le automobili sono ancora in coda tra la diramazione della statale 268 e Pompei est- Scafati proprio a causa dell'incendio. Secondo quanto riporta la rivista locale Scafati.info, la zona interessata dalle fiamme è quella compresa tra il cavalcavia, il quartiere Mariconda e il Real Polverificio Borbonico.

Stando a quanto si apprende, l'ipotesi più probabile per il momento è che l'incendio sia stato causato da immondizia andata in fiamme. L'area da cui proviene il fumo, infatti, è un'area in cui diverse persone depositano abitualmente (e illegalmente) rifiuti. In pratica si tratta di una discarica abusiva. Non è chiaro se qualcuno abbia incendiato volutamente i rifiuti oppure se le fiamme siano divampate a causa del forte caldo di queste ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Scafati.