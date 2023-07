Incendio a Roccarainola, esplosa una fabbrica di fuochi artificiali Esplosa una fabbrica di fuochi pirotecnici a Roccarainola, in provincia di Napoli. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli. La deflagrazione attorno alle ore 10,30, preceduta da un fortissimo boato avvertito in diversi centri circostanti. Una enorme colonna di fumo grigio si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, con squadre partite anche da Afragola e da Avellino. L'esplosione sarebbe avvenuta nella frazione di Gargani. Non è ancora chiaro il motivo della defrlagrazione, né se ci siano dei feriti.

(in aggiornamento)