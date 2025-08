Incendio a Pozzuoli, devastato Monte Barbaro e colonna di fumo fino a Napoli: fiamme domate

Devastato dalle fiamme il Monte Barbaro di Pozzuoli. Il rogo scoppiato ieri sera, sabato 2 agosto, ha distrutto la macchia mediterranea della collina che domina il Golfo puteolano. La colonna di fumo e cenere è arrivata fino a Napoli. I vigili del fuoco, dopo un lungo intervento, proseguito per tutta la notte, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme ed hanno estinto l'incendio nella mattinata di oggi, domenica 3 agosto. Restano da mettere in sicurezza gli ultimi focolai, ma la situazione è sotto controllo. Il grosso incendio, favorito dal vento, ha divorato metri su metri di vegetazione avvicinandosi pericolosamente all’abitato. Allertato anche il personale della base statunitense NSA del Carney Park. Per fortuna, non ci sono state ripercussioni, né feriti. Solo danni alla vegetazione.

Usati anche i Canadair per spegnere le fiamme a Pozzuoli

La Protezione Civile della Campania, che coordina le operazioni, ha comunicato che "è sostanzialmente spento l'incendio che da ieri sera ha interessato il monte Barbaro a Pozzuoli. Con il coordinamento della Protezione Civile della Regione Campania e l'impiego attraverso la Sala Operativa regionale di due elicotteri regionali, un Canadair nazionale e 32 operatori dell'antincendio boschivo. Le squadre sono state composte da personale della SMA Campania, Vigili del Fuoco e volontari formati dalla Regione Campania attraverso appositi corsi della Scuola regionale di Protezione civile. La direzione delle operazioni spegnimento è stata affidata alla Protezione civile regionale". In video – l’ultimo sorvolo del nostro elicottero regionale prima dello spegnimento.