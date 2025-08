Incendio a Napoli, rogo di rifiuti alle Torri Aragonesi di via Marina: fuga di topi e panico tra i turisti

Incendio nei pressi del Parco della Marinella e alle Torri Aragonesi, tra via Nuova Marina e via Vespucci. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Incendio di rifiuti in via Marina a Napoli, vicino al Parco della Marinella e alle Torri Aragonesi. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, con due gazzelle, e i vigili del fuoco del Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano. L'incendio, probabilmente accidentale, ha interessato la parte iniziale del parco, già oggetto di vari roghi in passato, dove peraltro negli ultimi giorni i cittadini avevano segnalato un'invasione di topi.

Via Marina, chiuse le corsie alle auto per domare le fiamme

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico delle auto, mentre è rimasta aperta la corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici. L'incendio è scoppiato nei pressi della Caserma dei Carabinieri di Borgo Loreto, all'incrocio tra via Nuova Marina e via Amerigo Vespucci. L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo. L'incendio è stato domato e la strada è stata già riaperta totalmente alla circolazione.

A seguito delle fiamme i topi che albergavano tra i cumuli dei rifiuti, sono fuggiti in strada, creando panico tra i passanti. Nella zona c'è uno storico accampamento di senza tetto. Purtroppo, tra il Parco della Marinella, le Torri Aragonesi e l'ex Mercato del Pesce di via Duca degli Abruzzi, sono frequenti le discariche di rifiuti e gli incendi. Un fenomeno che da anni il Comune di Napoli cerca di contrastare, ma senza risultati duraturi. Discariche e roghi tornano puntualmente dopo ogni bonifica effettuata. La zona dovrebbe essere riqualificata nell'ambito di vari interventi predisposti dall'amministrazione, che riguardano i tre siti indicati.