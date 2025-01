Incendio a Napoli, negozi distrutti dalle fiamme a Corso Umberto Incendio in via della Maddalena, nei pressi di Corso Umberto. Negozi distrutti dalle fiamme. Sul posto carabinieri e pompieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Incendio a Napoli nei pressi di via della Maddalena, tra Castel Capuano e piazza Garibaldi. In fiamme, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, due negozi di abbigliamento. Sul posto i carabinieri che hanno messo in sicurezza l'area, allontanando passanti e curiosi, e i vigili del fuoco che stanno iniziando le operazioni di spegnimento. Ancora da chiarire l'origine del rogo. L'incendio sarebbe scoppiato in alcuni esercizi commerciali, chiusi, nei pressi dell'hotel San Pietro, in via Antonio Rana, una traversa di Corso Umberto I.

Incendio in un negozio a Corso Umberto

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio avrebbe danneggiato un negozio cinese, ubicato esattamente nei pressi della Maddalena, lato via San Pietro ad Aram. Quasi all'inizio di Corso Umberto I. I gestori sembra siano accorsi sul posto, subito dopo l'incendio, cercando di salvare la merce contenuta all'interno. Ma le fiamme hanno preso il sopravvento. Di fronte si trova l'hotel San Pietro, adibito a Cas, per l'accoglienza straordinaria dei migranti. Da qui, anche l'allarme che ha scatenato l'incendio, per la possibile presenza di molte persone nella zona che potessero restare intossicate dai fumi. Per fortuna, l'incendio è stato circoscritto prima che potesse propagarsi.

"Bisogna migliorare la sicurezza del territorio – afferma Mario Maggio, presidente dell'associazione "Per Migliorare" ed ex consigliere della IV Municipalità Poggioreale-San Lorenzo, che è stato tra i primi ad intervenire – Abbiamo chiamato subito i soccorsi, non appena ci siamo resi conto di cosa stava accadendo. Per fortuna, le forze dell'ordine sono arrivate subito".