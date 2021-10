Incendio a Napoli, in fiamme appartamento al Vomero in via Merliani Incendio nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli: in fiamme un appartamento sito in via Merliani, traversa di via Alessandro Scarlatti, strada dello shopping del quartiere e della città. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare le fiamme, le cui cause sono ancora sconosciute.

A cura di Valerio Papadia

Un vasto incendio è in corso al Vomero, quartiere sito nella zona collinare di Napoli. Nella fattispecie, le fiamme stanno interessando un appartamento che sorge in via Merliani, traversa di via Scarlatti, nel cuore del quartiere, strada dello shopping della città: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere l'incendio, le cui cause, al momento, sono sconosciute. Sul posto si è radunata anche una folla di curiosi, dal momento che, come detto, la via è altamente frequentata dai napoletani, trattandosi anche di una zona pedonale: dall'appartamento fuoriescono fiamme e una densa nuvola di fumo nero che si sta rapidamente stagliando sull'intero quartiere. Non si hanno, per il momento, notizie di feriti o intossicati.

Incendio al Vomero, la scorsa estate donna morta tra le fiamme

Il quartiere collinare partenopeo, la scorsa estate, nel giugno del 2021, è stato colpito dalla morte di una donna, deceduta proprio in un incendio, divampato all'interno della sua abitazione. La tragedia nella zona di San Martino, il punto più alto del quartiere – dove sorgono la Certosa e Castel Sant'Elmo – precisamente in via Mancini: l'incendio è divampato nell'abitazione della donna, una 94enne, nella mattinata dello scorso 11 giugno. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che quando hanno domato le fiamme hanno scoperto il cadavere della 94enne: si è reso necessario, dunque, anche l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, per eseguire tutti i rilievi del caso. Purtroppo, per la 94enne i soccorsi si sono rivelati vani e non c'è stato nulla da fare.